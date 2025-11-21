Смертельная авиакатастрофа произошла в горах Японии

Частный самолет с тремя пассажирами на борту потерпел крушение в горной местности Японии, сообщило местное издание TNC News. Инцидент произошел утром 18 ноября неподалеку от деревни Хосино в префектуре Фукуока.
Согласно информации издания, никто из находившихся на борту людей не выжил. Возраст погибших пассажиров составлял от 50 до 70 лет.
По данным Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, воздушное судно выполняло перелет из префектуры Сага в аэропорт города Яо, расположенного в префектуре Осака. Маршрут пролегал через горные районы, где и произошла катастрофа.
Как отметили авторы, крушение сопровождалось сильным пожаром, в результате которого над горами поднялось большое облако черного дыма. Обломки самолета были разбросаны по значительной территории после падения и последующего возгорания.
