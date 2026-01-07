Атака США на Венесуэлу
07 января 2026 в 14:26

В одной стране заявили о невозможности заменить российский газ

Президент Toho Gas Ямадзаки заявил о продолжении закупок российского СПГ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Японская газовая компания Toho Gas планирует продолжать закупки сжиженного природного газа (СПГ) у России для обеспечения стабильности поставок, заявил президент компании Сатоси Ямадзаки в интервью агентству Kyodo. Он отметил, что отказ от российского топлива является сложной задачей из-за ограниченного числа альтернативных поставщиков, и поставил под сомнение эффективность санкций в виде запрета на импорт энергоносителей.

Мы хотели бы продолжить закупать энергоносители с Сахалина для обеспечения стабильных поставок, — сказал он.

Ранее заведующая лабораторией Института Гайдара Антонина Левашенко заявила, что мировой дефицит газа способен возникнуть после 2075 года. Она отметила, что для предотвращения будущего кризиса уже в настоящее время требуются значительные вложения в разработку и внедрение новых технологий.

Кроме того, согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), экспорт российского газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» в 2025 году достиг рекордного уровня. Объем поставок составил 18 млрд кубометров, что является максимальным показателем с момента ввода магистрали в эксплуатацию в 2020 году.

Россия
Япония
газ
поставки
