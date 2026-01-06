Атака США на Венесуэлу
В России назвали возможную дату энергетического кризиса

Институт Гайдара: дефицит газа в мире может возникнуть после 2075 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дефицит газа в мире может возникнуть после 2075 года, заявила заведующая лабораторией Института Гайдара Антонина Левашенко в беседе с РИА Новости. По ее словам, для предотвращения кризиса уже сейчас необходимы инвестиции в новые технологии.

В случае, если мир все же ждет дефицит запасов газа после 2075 года, для его покрытия уже сейчас нужно инвестирование в новые технологии добычи для разведки труднодоступных месторождений, — сказала Левашенко.

Эксперт привела данные исследования Университета Талсы (США) 2024 года, согласно которым разведанных запасов газа хватит на ближайшие 50 лет. Аналогичный прогноз — 52,8 года — давал в 2019 году и Стэнфордский университет. Левашенко напомнила, что эти оценки основаны на текущих показателях и не учитывают будущую динамику потребления и добычи. Поэтому отметила, что подобные условные расчеты прошлого века ошибочно предрекали истощение нефти еще в конце XX века.

Ранее стало известно, что европейские страны в праздничные дни продолжают рекордными темпами истощать запасы газа в своих подземных хранилища. 24, 25 и 26 декабря были зафиксированы максимальные для этих дат суточные объемы отбора газа за всю историю наблюдений, что нехарактерно для периода, когда потребление традиционно снижается.

