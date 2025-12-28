Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 15:58

Рекордное истощение запасов газа зафиксировали в Европе

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Европейские страны в праздничные дни продолжают рекордными темпами истощать запасы газа в своих подземных хранилищах, передает «Газпром». Компания ссылается на данные Gas Infrastructure Europe, согласно которым 24, 25 и 26 декабря были зафиксированы максимальные для этих дат суточные объемы отбора газа за всю историю наблюдений, что нехарактерно для периода, когда потребление традиционно снижается.

По данным Gas Infrastructure Europe, 26 декабря (а до этого — 24 и 25 декабря) зафиксированы максимальные для этих дней суточные отборы газа из европейских ПХГ за всю историю наблюдений. Отметим, что обычно в выходные и праздники Европа потребляет меньше газа, чем в будние дни, — говорится в сообщении.

Ранее «Газпром» сообщил, что газовые запасы Прибалтики находятся в критическом состоянии, так как Инчукалнское подземное хранилище опустошено более чем наполовину. По состоянию на 25 декабря его заполненность снизилась до 49,5%, что достигло уровня, зафиксированного лишь в середине февраля прошлого отопительного периода, что создает угрозу для стабильного снабжения региона зимой.

Кроме того, в компании заявили, что в Европе в период новогодних праздников был зафиксирован рекордный объем отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ). По данным на 25 декабря, запасы в европейских ПХГ составили 66,3 млрд кубометров, что на 9,9 млрд кубометров меньше показателя за аналогичный день предыдущего года.

