Европа на фоне праздников потребляет газ рекордными темпами «Газпром» заявил о рекордном отборе газа из европейских хранилищ в праздники

В Европе на фоне новогодних праздников зафиксирован рекордный отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ), сообщила пресс-служба «Газпрома». К 25 декабря в европейских ПХГ оставалось 66,3 млрд кубометров газа. Этот показатель на 9,9 млрд кубометров меньше по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

24 и 25 декабря, несмотря на праздники, отборы газа из европейских ПХГ были максимальными для этих дней за всю историю наблюдений, — сказано в сообщении компании.

Особенно сложная ситуация наблюдается в Германии. Там уровень заполненности газовых хранилищ опустился ниже 60%.

Ранее «Газпром» заявлял, что запасы газа в подземных хранилищах Нидерландов опустились ниже 60%. Это аномально низкий показатель для первой половины декабря. В целом Европа подходит к зимнему сезону с нехарактерно низким уровнем наполнения хранилищ, отметили в компании.

До этого послы стран Евросоюза, собравшиеся при датском председательстве в Совете ЕС, утвердили новый план. Согласно этому документу, к концу 2027 года должен быть введен полный запрет на закупки российского газа. Это уже третья редакция документа. Его первоначальная версия была принята 8 октября, а затем прошла дополнительное согласование.