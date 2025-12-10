В ЕС определились с самозапретом на закупки газа у России

В ЕС определились с самозапретом на закупки газа у России Страны ЕС договорились о поэтапном отказе от газа из России к 2027 году

Послы государств Евросоюза утвердили поэтапный план самозапрета на закупки всех видов российского газа не позднее завершения 2027 года, сообщило датское председательство в Совете ЕС в соцсети X. Это уже третья версия документа, который первоначально был принят 8 октября, а затем прошел дополнительные согласования.

Послы ЕС утвердили поэтапный план отказа от российского газа до конца 2027 года, — говорится в сообщении.

Ранее аналитический центр Bruegel сообщает, что поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз в период с января по ноябрь 2025 года демонстрируют спад. По его подсчетам, объемы поставок за указанное время сократились на 6,8% в годовом сопоставлении, составив приблизительно 18 млрд кубических метров.

Кроме того, новый сопредседатель немецкой партии «Союз социальная справедливость и экономическая разумность» Фабио де Мази заявил, что Германии необходимо обратиться к президенту России Владимиру Путину с предложением о возобновлении поставок российского газа. Данный шаг, по его мнению, может быть связан с прекращением боевых действий на Украине.