Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 13:51

В ЕС определились с самозапретом на закупки газа у России

Страны ЕС договорились о поэтапном отказе от газа из России к 2027 году

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Послы государств Евросоюза утвердили поэтапный план самозапрета на закупки всех видов российского газа не позднее завершения 2027 года, сообщило датское председательство в Совете ЕС в соцсети X. Это уже третья версия документа, который первоначально был принят 8 октября, а затем прошел дополнительные согласования.

Послы ЕС утвердили поэтапный план отказа от российского газа до конца 2027 года, — говорится в сообщении.

Ранее аналитический центр Bruegel сообщает, что поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз в период с января по ноябрь 2025 года демонстрируют спад. По его подсчетам, объемы поставок за указанное время сократились на 6,8% в годовом сопоставлении, составив приблизительно 18 млрд кубических метров.

Кроме того, новый сопредседатель немецкой партии «Союз социальная справедливость и экономическая разумность» Фабио де Мази заявил, что Германии необходимо обратиться к президенту России Владимиру Путину с предложением о возобновлении поставок российского газа. Данный шаг, по его мнению, может быть связан с прекращением боевых действий на Украине.

Евросоюз
Россия
газ
закупки
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Коммерческая недвижимость 2025–2030: что будет востребовано всегда
Стало известно о компромате Трампа на Зеленского и его жену
Владислав Бакальчук продал бывшей жене 1% в Wildberries
Генерал раскрыл цель дневной атаки ВСУ на Москву
Экс-нардеп ответил, может ли Зеленский готовить фальсификации на выборах
«Мыслим масштабами аттракциона». Как устроено шоу «История игрушек»
В России готовятся судить замешанных в махинациях на полмиллиарда рублей
В ГД призвали к консолидации для сохранения исторической памяти о ВОВ
«Продолжают продвигать мерзость»: Бородин о прилюдном жесте Бузовой
В Минобороны предупредили о новой атаке ВСУ на Россию
Росгвардия подвела итоги работы по изъятию оружия и взрывчатки за 2025 год
Семиклассница получила жуткие переломы, выпав из окна школы
Политолог оценил слова Зеленского о готовности к выборам на Украине
Кухня одной из стран Европы стала культурным наследием ЮНЕСКО
В московском метро мужчина с «розочкой» набросился на пассажиров
Путин назначил Кутомкина замсекретаря Совбеза России
Раскрыто содержимое «копилки» с вопросами к Путину перед прямой линией
В ФПБК рассказали, что ждет внука Пугачевой после возвращения в Россию
Суд вынес приговор по делу об убийстве, совершенному 25 лет назад
Дегтярев высказался о введении карты болельщика на матчах КХЛ
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.