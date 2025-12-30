В российский город пришло редкое природное явление

Яркие световые столбы заметили во вторник, 30 декабря, в небе над Кемерово, информирует Telegram-канал «ЧП Инцидент Кузбасс». Редкое природное явление возникло из-за крепкого мороза. Местные жители могли наблюдать его ранним утром.

В Кемеровском гидрометцентре уточнили, что в прошлом на территории региона явление официально не фиксировалось. Световые столбы появляются, когда свет отражается от кристаллов льда. Сами они при этом выглядит ровными и узкими, а внешне напоминают ледяные иглы. При этом в настоящий момент температура в Кемерово достигает всего 11 градусов с отметкой «минус». Ночью в городе было холоднее.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова раскрыла, где россияне смогут увидеть северное сияние 31 декабря. Природное будет заметно в ЯНАО, а также в Красноярском крае и Якутии.

Также стало известно, когда Солнце будет сиять ярче всего в 2026 году. 3 января Земля достигнет наименьшего расстояния до звезды, которое называют точкой перигелия. Явление приведет к увеличению видимого размера Солнца на снимках астрономов.