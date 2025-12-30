Стало известно, где россияне смогут увидеть северное сияние 31 декабря

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа смогут увидеть северное сияние в новогоднюю ночь, заявила NEWS.ru главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. По ее словам, природное явление также может порадовать население Красноярского края и Якутии.

Чтобы увидеть северное сияние, нужно чтобы был возмущенный магнитный фон, что как раз наблюдается сейчас в некоторых городах России. Но второе обязательное условие — чтобы не было облачности. Это значит, что в северных широтах погоду должны определять антициклоны, где нет облаков. Наиболее вероятно увидеть северное сияние в Ямало-Ненецком округе 30 и 31 декабря, а также на севере Красноярского края и Якутии. Там погоду определяет антициклон, будет ясно. Если будет магнитная буря, то там можно будет увидеть это прекрасное природное явление, — поделилась Позднякова.

Ранее сообщалось, что ежегодно Мурманская область привлекает множество туристов, особенно иностранцев, стремящихся увидеть северное сияние. Особенно популярно Заполярье среди гостей из Индии и Китая. Недавно побывавшие там индийцы были очарованы красотой этого природного явления.