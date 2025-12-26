Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 13:19

Индийские туристы были поражены уникальным феноменом в Заполярье

Туристы из Индии и Китая поразились северному сиянию в Мурманской области

Ежегодный турпоток в Мурманскую область в значительной степени формируется за счет иностранных туристов, которые хотят впервые увидеть северное сияние, пишет телекомпания ТВ-21. Основной интерес к природному феномену проявляют гости из Индии и Китая. Недавно посетившие Заполярье индийцы, отмечает канал, были поражены красотой северного сияния.

Журналисты подчеркивают, что для многих из туристов поездка имеет статус путешествия мечты. Помимо самого светового явления, туристов привлекает резкий климатический и ландшафтный контраст с их родными регионами — арктическая природа разительно отличается от привычных для них широт.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в 2025 году Москва может установить новый рекорд по числу туристов — 26,5 млн человек. В ходе своего отчета перед депутатами Мосгордумы он отметил, что это на 10% больше, чем в предыдущие годы.

До этого вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что в 2025 году жители России чаще всего выбирали для отдыха Москву и Краснодарский край. По его словам, среди популярных направлений также оказались Санкт-Петербург и Северный Кавказ.

