Москва ожидает рекордный турпоток в 2025 году Собянин: в 2025 году Москву посетят 26,5 млн туристов

В 2025 году Москва может установить новый рекорд по числу туристов – 26,5 млн человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В ходе своего отчета перед депутатами Мосгордумы он отметил, что это на 10% больше, чем в предыдущие годы.

Мы компенсируем потоки из Европы за счет арабского направления, Индии, Китая и ряда других дружественных стран, — отметил он.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что в 2025 году жители России чаще всего выбирали для отдыха Москву и Краснодарский край. По его словам, среди популярных направлений также оказались Санкт-Петербург и Северный Кавказ.

Тем временем спрос на новогодние туры в Калининград резко упал по сравнению с 2024 годом. Одной из основных причин РСТ назвал высокие цены на авиабилеты. По некоторым оценкам, падение составило 10–12%. Кроме того, на ситуацию повлияли частые переносы или отмены рейсов.

Также стало известно, что с 1 января 2026 года в четырех российских городах — Курске, Нижнем Новгороде, Тюмени и Самаре — введут туристический налог. Сбор коснется гостиничного бизнеса, а собранные деньги планируется направить на развитие местной туристической инфраструктуры. Размер туристического сбора каждый регион определит самостоятельно.