В Калининграде зафиксировали низкий спрос на новогодние туры РСТ: спрос на новогодние туры в Калининград сократился на 12%

Спрос на новогодние туры в Калининград резко упал по сравнению с 2024 годом, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). Одной из основных причин назвали высокие цены на авиабилеты. По некоторым оценкам, падение составило 10-12%.

Кроме того, на ситуацию повлияли частые переносы или отмены рейсов. Директор компании «Анюта» Алтынбек Кожахметов отметил, что люди могут откладывать решение по турам из-за того, что хотят позже купить авиабилеты по более выгодным ценам. Эксперт добавил, что крепкий рубль также мотивировал россиян больше тратить средств на зарубежные направления.

При этом, несмотря на эту тенденцию, общее число бронирований в 2025 году увеличилось на 12% по сравнению с 2024-м. Рост, в первую очередь, связан с летним сезоном.

Ранее стало известно, что с 1 января 2026 года в четырех российских городах — Курске, Нижнем Новгороде, Тюмени и Самаре — введут туристический налог. Сбор коснется гостиничного бизнеса, а собранные деньги планируется направить на развитие местной туристической инфраструктуры. Размер туристического сбора каждый регион определит самостоятельно.