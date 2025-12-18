Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 07:49

Названы четыре города, где в 2026 году введут туристический налог

Курск, Нижний Новгород, Тюмень и Самара введут туристический налог с 1 января

Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press
С 1 января 2026 года в четырех российских городах — Курске, Нижнем Новгороде, Тюмени и Самаре — введут туристический налог, сообщает РИА Новости. Сбор коснется гостиничного бизнеса, а собранные деньги планируется направить на развитие местной туристической инфраструктуры.

Размер туристического сбора каждый регион определит самостоятельно. В Нижнем Новгороде и Тюмени он составит 2% от стоимости проживания, а в Самаре — 1%. Такой налог, уверяют власти, позволит пополнить местные бюджеты за счет гостей городов.

Ранее сообщалось, что туристический налог также хотят ввести Воронеж, Ижевск, Тольятти и Жигулевск. Налоговая ставка в большинстве городов составит 2% от налоговой базы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе не планируют вводить туристический налог. Он пояснил, что валовой продукт от туризма в городе составляет 1,7 трлн в год, поэтому необходимости в дополнительных сборах нет. Градоначальник считает, что для развития этой сферы важно не взимать плату за въезд, а создавать нужные условия для приезжающих.

Россия
туризм
налоги
регионы
