Названы четыре города, где в 2026 году введут туристический налог Курск, Нижний Новгород, Тюмень и Самара введут туристический налог с 1 января

С 1 января 2026 года в четырех российских городах — Курске, Нижнем Новгороде, Тюмени и Самаре — введут туристический налог, сообщает РИА Новости. Сбор коснется гостиничного бизнеса, а собранные деньги планируется направить на развитие местной туристической инфраструктуры.

Размер туристического сбора каждый регион определит самостоятельно. В Нижнем Новгороде и Тюмени он составит 2% от стоимости проживания, а в Самаре — 1%. Такой налог, уверяют власти, позволит пополнить местные бюджеты за счет гостей городов.

Ранее сообщалось, что туристический налог также хотят ввести Воронеж, Ижевск, Тольятти и Жигулевск. Налоговая ставка в большинстве городов составит 2% от налоговой базы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе не планируют вводить туристический налог. Он пояснил, что валовой продукт от туризма в городе составляет 1,7 трлн в год, поэтому необходимости в дополнительных сборах нет. Градоначальник считает, что для развития этой сферы важно не взимать плату за въезд, а создавать нужные условия для приезжающих.