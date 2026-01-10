Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 05:01

В Госдуме рассказали, как мягко вернуться к работе после праздников

Стенякина: чтобы вернуться в рабочий ритм, нужно восстановить режим сна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Чтобы плавно вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников, необходимо восстановить режим сна, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. По ее словам, также нужно вернуться к здоровому питанию и составить план первого рабочего дня, чтобы снизить уровень стресса.

Вернуться в рабочий режим после долгих праздников бывает непросто, вот что могу посоветовать: плавно восстановите режим сна, а именно, старайтесь ложиться и вставать на 20–30 минут пораньше каждый день, — сказала Стенякина.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что майские праздники в 2026 году продлятся шесть дней, отдых будет разделен на два блока: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Первый период сформирован Днем труда, который выпадает на пятницу, и выходными. Второй блок состоит из Дня Победы 9 мая (суббота) и следующих за ним двух дней, что в сумме также дает три выходных дня подряд.

Кроме того, семейный психолог Дарья Сальникова объяснила, что в период праздников необходимо сохранять базовые жизненные ритмы, а если они нарушены, то возвращаться к ним плавно. Сложность адаптации после каникул связана именно с резкой сменой привычного распорядка дня, отметила она.

праздники
Россия
работа
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинский военный признался в изнасиловании и убийствах в Донбассе
К чему снится стая собак: предвестие беды или удачи?
В Госдуме рассказали, как мягко вернуться к работе после праздников
Фаза Луны сегодня, 10 января: генерируем идеи, повышаем квалификацию
Юрист рассказал, когда можно получить штраф за перевод денег на карту
С 2026 года в России ужесточат требования к упаковке и дизайну вейпов
Тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады прервали по неожиданной причине
Трамп рассказал, когда встретится с президентом Колумбии
Еще два аэропорта на юге России закрылись
Назван средний размер страховой пенсии в 2026 году
ЕС заключит сделку с МЕРКОСУР, которая вызвала гнев европейских фермеров
Сразу два крупных российских аэропорта приостановили работу
Собянин заявил о ликвидации украинского беспилотника над Москвой
Трамп озвучил смелое желание по поводу множества Нобелевских премий
Фидан раскрыл, что США предложили Мадуро
Застрявшим в Шереметьево пассажирам предложили выход из ситуации с багажом
Украинский дрон атаковал частный дом под Курском
Трамп признался в любви к двум народам мира
Трамп заявил о готовности торговать нефтью с Россией и Китаем
Киев содрогнулся от взрывов на фоне сработавшей воздушной тревоги
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.