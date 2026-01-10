В Госдуме рассказали, как мягко вернуться к работе после праздников Стенякина: чтобы вернуться в рабочий ритм, нужно восстановить режим сна

Чтобы плавно вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников, необходимо восстановить режим сна, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. По ее словам, также нужно вернуться к здоровому питанию и составить план первого рабочего дня, чтобы снизить уровень стресса.

Вернуться в рабочий режим после долгих праздников бывает непросто, вот что могу посоветовать: плавно восстановите режим сна, а именно, старайтесь ложиться и вставать на 20–30 минут пораньше каждый день, — сказала Стенякина.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что майские праздники в 2026 году продлятся шесть дней, отдых будет разделен на два блока: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Первый период сформирован Днем труда, который выпадает на пятницу, и выходными. Второй блок состоит из Дня Победы 9 мая (суббота) и следующих за ним двух дней, что в сумме также дает три выходных дня подряд.

Кроме того, семейный психолог Дарья Сальникова объяснила, что в период праздников необходимо сохранять базовые жизненные ритмы, а если они нарушены, то возвращаться к ним плавно. Сложность адаптации после каникул связана именно с резкой сменой привычного распорядка дня, отметила она.