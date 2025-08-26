Собянин раскрыл, введут ли в Москве туристический налог Собянин: в Москве не планируют вводить туристический налог

В Москве не планируют вводить туристический налог, заявил KP.RU мэр столицы Сергей Собянин. Он пояснил, что валовый продукт от туризма в городе составляет 1,7 трлн в год, поэтому необходимости в дополнительных сборах нет. Градоначальник считает, что для развития этой сферы важно не взимать плату за въезд, а создавать нужные условия для приезжающих.

Валовый продукт от туризма в Москве достиг 1,7 трлн рублей в год — это значимая часть экономики. Поэтому взимать дополнительные туристические сборы — какой смысл? — сказал Собянин.

Ранее мэр Москвы заявил, что власти столицы намерены открыть в столице новые пляжи, в этом случае город обгонит Сочи по количеству рекреационных зон. Отмечается, что на Москве-реке активно ведутся очистные работы.

Мэр отметил, что за последние десять лет уровень содержания нефтепродуктов в водоеме снизился вдвое. В столице работает специальный флот, который занимается очисткой реки. Также москвичи переходят на экологичные автомобили со стандартами Евро-4 и Евро-5, рассказал Собянин. Градоначальник также выразил уверенность, что скоро жители города смогут купаться вдоль всей реки.