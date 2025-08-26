Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 12:01

Собянин раскрыл, введут ли в Москве туристический налог

Собянин: в Москве не планируют вводить туристический налог

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве не планируют вводить туристический налог, заявил KP.RU мэр столицы Сергей Собянин. Он пояснил, что валовый продукт от туризма в городе составляет 1,7 трлн в год, поэтому необходимости в дополнительных сборах нет. Градоначальник считает, что для развития этой сферы важно не взимать плату за въезд, а создавать нужные условия для приезжающих.

Валовый продукт от туризма в Москве достиг 1,7 трлн рублей в год — это значимая часть экономики. Поэтому взимать дополнительные туристические сборы — какой смысл? — сказал Собянин.

Ранее мэр Москвы заявил, что власти столицы намерены открыть в столице новые пляжи, в этом случае город обгонит Сочи по количеству рекреационных зон. Отмечается, что на Москве-реке активно ведутся очистные работы.

Мэр отметил, что за последние десять лет уровень содержания нефтепродуктов в водоеме снизился вдвое. В столице работает специальный флот, который занимается очисткой реки. Также москвичи переходят на экологичные автомобили со стандартами Евро-4 и Евро-5, рассказал Собянин. Градоначальник также выразил уверенность, что скоро жители города смогут купаться вдоль всей реки.

Россия
Москва
Сергей Собянин
туристический сбор
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Проповедует ненависть»: депутат об уроках истории «Азова» на Украине
Мужчина скончался в больнице после атаки украинских БПЛА
Лишенный звания генерала Попов раскрыл, при каком условии пойдет на СВО
Эпидемиолог Онищенко рассказал, откуда взялся новый штамм «Стратус»
Стало известно, как отражается на ребенке искусственное вскармливание
Яхта стоимостью 80 млн рублей застряла под мостом
Онищенко призвал не паниковать из-за вирусов гонконгского и свиного гриппа
«Плюет в спину»: продюсер о похвалившей музыканта из рядов ВСУ Пугачевой
Стало известно, какие психические заболевания обостряются осенью
Стало известно, как государство защитит бывших владельцев номеров телефона
Адвокат объяснила поданное «за спиной» Товстик заявление на развод
Российским дипломатам могут запретить передвижение в Шенгене
Более 190 беспилотников ВСУ сбили в российских регионах за сутки
Полиция задержала мигранта после попытки похищения ребенка под Петербургом
В Минобороны раскрыли потери ВСУ за сутки
Королевская семья Британии: новости, за что поборются принцы Уильям и Гарри
Стоматолог открыл стрельбу по военным в российском регионе
Военэксперт ответил, что ждет бойцов ВСУ в котле под Северском
Сын альпинистки Наговицыной вышел с позитивным прогнозом
Россиянин рассылал фото в украинские чаты и получил срок
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.