26 августа 2025 в 11:42

Москва может обогнать Сочи по количеству пляжей для отдыхающих

Собянин сообщил о планах создать в Москве больше пляжей, чем в Сочи

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Московские власти намерены открыть в столице новые пляжи, в этом случае город обгонит Сочи по количеству рекреационных зон, рассказал мэр Сергей Собянин KP.RU. Отмечается, что на Москве-реке активно ведутся очистные работы.

Мэр отметил, что за последние 10 лет уровень содержания нефтепродуктов в водоеме снизился вдвое. В столице работает специальный флот, который занимается очисткой реки. Также москвичи переходят на экологичные автомобили со стандартами Евро-4 и Евро-5, рассказал Собянин.

Градоначальник выразил уверенность, что скоро жители столицы смогут купаться вдоль всей реки. На данный момент безопасные зоны расположены на севере и в центре Москвы. Южная часть пока недостаточно чистая по оценкам Роспотребнадзора.

Ранее Собянин сообщил, что первый беспилотный трамвай могут запустить в Москве уже в сентябре. Он отметил, что через пять лет около двух третей всех трамваев в городе будут работать без водителя. Градоначальник пояснил, что речь идет о том транспорте, который едет по отдельным выделенным полосам.

