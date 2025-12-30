Силы ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве

Силы ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве Собянин сообщил о втором сбитом беспилотнике

Дежурные силы ПВО пресекли еще одну попытку атаки на столичный регион, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Первый дрон был сбит силами Минобороны РФ в Подмосковье меньше чем за час до этого.

На местах падения обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб и представители правоохранительных органов. Сведений о пострадавших не поступало.

Тремя днями ранее противовоздушная оборона сбила 26 беспилотников на подлете к столице. Согласно сообщениям Собянина, серия попыток атаки развивалась последовательно. Первые данные о работе появились в 16:53. Последнее уведомление от мэра столицы о работе ПВО появилось в 19:20. Сообщений о пострадавших и разрушениях не было.

На фоне атаки БПЛА международный аэропорт Шереметьево временно ограничил работу. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы исключительно по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.