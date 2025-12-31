Минобороны РФ раскрыло детали отражения атаки на резиденцию президента Генерал-майор Романенков: атаку ВСУ на резиденцию Путина отразили при помощи ЗРК

Для отражения атак ВСУ в Брянской, Смоленской и Новгородской областях российские военные задействовали комплексную систему обороны, включающую ЗРК, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил начальник зенитных ракетных войск ВКС генерал-майор Александр Романенков. В ходе брифинга в Минобороны РФ он отметил, что боевые расчеты всех родов войск действовали слаженно.

В результате отражения террористической атаки киевского режима пострадавших и разрушений на территории Российской Федерации нет, — добавил Романенков.

Анализ налета подтвердил, что целью атаки была резиденция российского президента Владимира Путина в Новгородской области. Генерал-майор подчеркнул, что построение удара с южного, западного и юго-западного направлений свидетельствует о тщательном планировании операции. Несмотря на сложность и масштаб, попытка удара завершилась безрезультатно, военные не дали ВСУ причинить ущерб резиденции.

Ведомство также показало схему уничтожения дронов. Большинство беспилотников ВСУ, летевших в направлении резиденции, были уничтожены в приграничье и соседних областях: 50 БПЛА сбили в Брянской и Смоленской областях, еще 41 — в Новгородской области.