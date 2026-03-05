Зарплата выше 400 тысяч: кому в России платят такие суммы — в чем подвох

Зарплата выше 400 тысяч: кому в России платят такие суммы — в чем подвох

По итогам декабря средняя зарплата в финансовом секторе достигла 458 тысяч рублей. Чуть меньше — 411 тысяч — получали специалисты нефтегазовой отрасли. На этом фоне средний заработок россиян (140 тысяч) кажется скромным, но эксперты призывают не обольщаться. В чем подвох громких цифр, какими будут зарплаты в 2026 году и кто из россиян может вырваться в лидеры по уровню доходов, расскажет NEWS.ru.

Кто получил больше всего в декабре

По итогам декабря 2025 года самые высокие зарплаты в России оказались у финансистов и нефтегазодобытчиков: они получили в среднем 458 и 411 тысяч рублей соответственно. Это следует из данных статистики. В тройку лидеров также вошли работники авиакосмической отрасли (348 тысяч) и международных организаций (334 тысячи).

В данном случае речь идет о средних зарплатах с учетом премий и бонусов, которые традиционно выплачивают в конце года, а также о доходах сотрудников с самыми высокими окладами. Для сравнения: средняя зарплата по стране в декабре составила почти 140 тысяч рублей.

О чем умалчивает зарплатная статистика

Первое, на что обращают внимание специалисты, — природа самих цифр. Это не столько ежемесячные оклады, сколько статистический артефакт декабря.

По словам HR-эксперта Зулии Лоиковой, приведенные цифры — это декабрьский пик, а не среднегодовой уровень. К этим данным следует относиться с осторожностью, поскольку они отражают не только базовые оклады, но и итоговые годовые выплаты, отметила она. По прогнозам экономистов, декабрьские зарплаты традиционно оказываются на 40–57% выше среднегодовых именно за счет премий и «тринадцатых зарплат». «458 тысяч в финансах и 411 тысяч в нефтегазе — это „средняя температура по больнице“, где смешаны бонусы топ-менеджмента и выплаты рядовым сотрудникам. Это не означает, что каждый финансист или нефтяник стабильно получает такую сумму каждый месяц. Вообще ни разу», — пояснила собеседница NEWS.ru.

Бурильщик работает с пакетом буровых труб на буровой установке Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Экономист, эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина, член генерального совета «Деловой России» Олег Николаев также призвал не обольщаться цифрами, напомнив NEWS.ru, что Росстат действует в рамках методологии: в расчет попали все премии и доходы сотрудников со сверхвысокими зарплатами. «Мы же не знаем, сколько вахтовиков в этих расчетах пришлось на одного члена совета директоров», — сказал эксперт. При этом он предложил для понимания реальных зарплат ориентироваться на данные агрегаторов вакансий, а не на отраслевые сводки по ОКВЭД («Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»).

Продолжат ли расти зарплаты в 2026 году

Эксперты считают, что темпы роста зарплат замедлятся, а в некоторых секторах рынок уже начал проседать.

По мнению Зулии Лоиковой, таких декабрьских пиков в 2026 году мы, скорее всего, уже не увидим, хотя тренд на высокие зарплаты в передовых отраслях сохранится. Она прогнозирует общее замедление роста: реальные зарплаты (с поправкой на инфляцию) вырастут лишь на 1–5,7% в зависимости от сценария. В нефтегазе и финансах доходы продолжат опережать инфляцию на 2–3 процентных пункта, но уже не такими бурными темпами.

Омбудсмен по вопросам соблюдения трудового законодательства и гендиректор центра охраны труда «НСС Консалт» Дмитрий Порочкин рисует менее оптимистичную картину для значительной части рынка. Он обращает внимание на то, как важно понимать методологию расчета. «Скорее всего, они (высокие цифры по зарплатам. — NEWS.ru) сохранятся на том уровне, который есть, возможно, даже припадут».

Работодатель на ярмарке трудоустройства Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Порочкин поделился наблюдениями из своей сферы — кадрового дела, производства и охраны труда. «Если еще летом минимальный запрос сотрудника был 150 тысяч на руки, то сейчас он опустился до 110–120 тысяч рублей. Предложение работодателей — еще ниже, порядка 90–100 тысяч», — сказал эксперт. По его словам, рынок серьезно просел, и это сопровождается увольнением персонала и сокращением лишних единиц. Эксперт уточнил, что это происходит во многих отраслях, особенно в малом и среднем бизнесе, не задействованном в госзаказе Минобороны, а также в сфере обслуживания, B2B, перевозок и продаж.

Олег Николаев, напротив, более оптимистичен в отношении традиционных лидеров. Он не верит в смену фаворитов. Экспортеры нефтегаза получили «второе дыхание» «в связи с известными событиями в Персидском заливе», а финансисты и так всегда на коне, заметил эксперт. Так, чистая прибыль банковского сектора в 2025 году составила 3,5 трлн рублей, а Сбербанк поставил личный рекорд. «Секрет прост: банки у нас чуть ли не сплошь государственные, и чем больше их прибыль, тем больше налогов получает бюджет», — заключил экономист.

Порочкин обратил внимание, что многие компании стали заменять финансовую составляющую нематериальными бонусами в виде обучения. «Тем самым они убивают одним выстрелом двух зайцев. С одной стороны, ты прокачиваешь команду, с другой — даешь человеку возможность развиваться», — объяснил эксперт. Это позволяет компаниям удерживать сотрудников без повышения зарплат, инвестируя в их профессиональные знания и личностные качества.

Кто будет больше всех получать в 2026 году

Если в декабрьской статистике лидировали традиционные сектора, то в наступившем году расклад сил может немного измениться за счет отраслей, связанных с технологическим развитием и реальным производством. Зулия Лоикова на основе анализа рынка труда привела свой рейтинг перспективных сфер.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Безусловными лидерами по темпам роста доходов она назвала IT-специалистов (Data Scientist, DevOps, эксперты по кибербезопасности и ИИ), где «спрос колоссален, а предложение ограничено». Также эксперт выделила квалифицированных рабочих и инженеров: монтажников, сварщиков, токарей, технологов. Курс на технологический суверенитет, по ее словам, создает огромный дефицит «рук и мозгов» в реальном секторе.

По мнению Дмитрия Порочкина, этот тренд не является универсальным. Благополучие многих секторов будет зависеть от их связи с госзаказом и оборонной промышленностью. Те, кто работает на структуры Минобороны, чувствуют себя уверенно, тогда как сфера услуг, перевозок и B2B-сектор (когда компании продают товары или услуги не конечным потребителям, а другим организациям) сталкиваются с падением зарплат и сокращениями.

Стабильные лидеры — нефтегаз и финансы — сохранят позиции, но их рост стабилизируется. В числе перспективных сфер роста Лоикова назвала также медицину, логистику и транспорт и юристов-международников. В зоне неопределенности остается сфера услуг. Там зарплаты вряд ли сильно вырастут из-за высокой конкуренции и автоматизации, заключила эксперт.

Читайте также:

«Семейная ипотека разгоняла цены»: экономист о зарплатах и политике ЦБ

«Не нищенская»: какие зарплаты чиновники в России получают на самом деле

Коснется всех: почему работодателей могут обязать индексировать зарплаты

Набиуллина развеяла миф о спаде в экономике: зарплаты и цены в 2026-м