В результате атаки ВСУ в Севастополе пострадали ребенок и пенсионер

В результате атаки ВСУ в Севастополе пострадали ребенок и пенсионер Развожаев: при атаке ВСУ на Севастополь ранены 12-летний ребенок и пенсионер

В Севастополе при атаке ВСУ пострадали ребенок и пожилой мужчина, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. 12-летний мальчик получил осколочное ранение головы в районе улицы Ефремова.

В результате атаки ВСУ, по предварительной информации, ранены ребенок и пожилой мужчина. 12-летний мальчик получил осколочное ранение в голову в районе улицы Ефремова, — написал Развожаев.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские дроны-камикадзе атаковали село Воронок в Стародубском муниципальном округе. По его информации, пострадавших нет.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по региону. По его информации, произошло минимум три взрыва. Глава области также предупредил о сохранении опасности повторных ударов.

Кроме того, минимум пятеро сотрудников полиции стали жертвами удара Вооруженных сил Украины в Херсонской области, сообщили в региональном МВД. По информации ведомства, еще шестеро правоохранителей травмированы. Удар был произведен по сотрудникам отдела «Голопристанский» около 15:00 мск.