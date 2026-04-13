Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 16:30

«Ничего не боится»: стала известна судьба кота, которого освятили на Пасху

Благословленный кот Созонт из Крыма оказался музейным подкидышем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кот Созонт, который недавно стал участником пасхального богослужения в Севастополе, оказался подкидышем в музейном комплексе Херсонес Таврический, сообщает «КП-Крым». Животное стало популярно после того, как священнослужитель во время богослужения взмахнул кропилом и случайно или намеренно облил кота святой водой.

Летом 2025-го года еще котенком его подкинули на территорию музея. С тех пор за ним ухаживают наши сотрудники. Он, можно сказать, стал нашим охранником — ничего не боится, — сказал пресс-секретарь музейного комплекса.

Ранее заслуженный артист РФ Дмитрий Куклачев заявил, что в его театре кошек появились три новых артиста, спасенные из зоны проведения СВО. Животных доставили волонтеры. После этого начался длительный этап адаптации и восстановления, а также постепенного привыкания питомцев к людям и новой среде.

Зоопсихолог Светлана Капустина рассказывала, что поднятый трубой хвост у кошки считается признаком ее положительного эмоционального состояния. Она уточнила, что у довольного питомца обычно наблюдается хороший аппетит и спокойный сон в расслабленных позах.

Регионы
Севастополь
коты
животные
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Общество

Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.