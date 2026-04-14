Агента СБУ задержали за шпионаж в Крыму

В Крыму задержали агента СБУ за сбор данных о Черноморском флоте

В Крыму задержали агента Службы безопасности Украины, передававшего сведения об объектах Черноморского флота, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. По данным ведомства, подозреваемый использовал интернет-мессенджеры для передачи информации.

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность агента Службы безопасности Украины. Установлено, что житель города Ялты, 1993 г. р., инициативно установил контакт с представителем спецслужбы Украины, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали троих человек, которых подозревают в подготовке теракта против высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. Покушение было сорвано еще 2 апреля. Среди задержанных оказались украинский военнослужащий, гражданин Молдавии и 17-летний гражданин России.

В Москве также задержан иностранец, подозреваемый в поджоге восстановительного поезда в депо. Он действовал за обещанное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей по указанию мошенников. Задержание произошло на территории локомотивного депо станции Марк.