В российском городе предупредили жителей о работе ПВО Развожаев предупредил жителей Севастополя об отражении атак ВСУ

В Севастополе отражают атаки ВСУ, работают системы ПВО, заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Он призвал жителей избегать открытых пространств и оставаться в безопасных местах.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбита одна воздушная цель над морем в районе мыса Херсонес, — написал Развожаев.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА. Он добавил, что мобильный интернет в области может работать медленно.

До этого сообщалось, что за неделю средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили не менее 2019 украинских беспилотников над территорией России. Основная часть атак пришлась на европейскую часть страны, где фиксировалась наибольшая активность дронов.

Глава Горловки Иван Приходько объявил, что Вооруженные силы Украины начали использовать для атак на город новые дроны с искусственным интеллектом, получившие название «Марсианин». По его словам, ситуация за последние сутки ухудшилась.