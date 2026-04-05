Осколки БПЛА повредили воздушную линию в Севастополе

Осколками сбитого украинского дрона повреждена воздушная линия в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. В результате аварии было нарушено энергоснабжение ряда районов. По словам градоначальника, специалисты приступят к ее ремонту после окончания воздушной тревоги.

В результате падения осколков от сбитого БПЛА повреждена одна из воздушных линий. Отключены от электроснабжения Любимовка, Поворотное, Фруктовое, Дальнее, Мекензиевы горы, частный сектор по ул. Богданова, — уточнил глава города.

Ранее число мирных жителей, раненных в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, увеличилось до пяти человек. Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что в Буденновском районе при атаке ударного беспилотника пострадали четыре женщины и один мужчина.

До этого тело мужчины достали из-под завалов двухэтажного жилого дома в Васильевке Запорожской области. По словам главы Васильевского муниципального округа Натальи Романиченко, число погибших в результате удара ВСУ выросло до трех. Также атака противника привела к гибели ребенка 2014 года рождения. Удар наносился управляемой авиационной бомбой.