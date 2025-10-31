Набиуллина развеяла миф о спаде в экономике: зарплаты и цены в 2026-м

В экономике России «и близко» нет признаков рецессии, таких как рост безработицы и падение реальных зарплат, заявила председатель Банка России Эльвина Набиуллина. NEWS.ru рассказывает, как на самом деле обстоят дела и стоит ли россиянам переживать из-за прогнозов о грядущем спаде в экономике.
О чем именно заявила глава Центробанка
Во время своего выступления в Госдуме 30 октября глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала ответственно относиться к заявлениям о рецессии в российской экономике.
Она напомнила, что при рецессии неизбежно фиксируются два явления. Первое — это резкий рост безработицы, за которой следует второе — снижение реальных заработных плат. А сейчас в России ни того, ни другого «нет и близко», пояснила председатель ЦБ. Более того, ситуация выглядит прямо противоположным образом: безработица находится на низких отметках и перерастает в дефицит кадров.
В сентябре Набиуллина призвала не путать рецессию с замедлением экономики. По ее словам, речь о технической рецессии идет, когда экономика снижается два квартала подряд. Однако в стране этого не происходит.
Что представляет собой рецессия
Рецессия — это период, когда экономика не растёт, а сжимается: люди начинают меньше покупать (экономят на всем), компании продают меньше товаров и начинают экономить, растёт безработица (работников увольняют, чтобы сократить расходы), зарплаты перестают расти (а иногда и снижаются). В результате денег у всех становится «меньше», то есть снижается покупательная способность.
Рост безработицы — это действительно один из самых первых признаков рецессии. В это время спрос на товары и услуги падает. Компании видят, что их продукция продается хуже. Чтобы сохранить рентабельность, они сокращают издержки. Самый простой и быстрый способ — сократить персонал (или «заморозить» наем).
Ярчайший пример подобного сценария — мировой финансовый кризис 2008–2009 годов. Уровень безработицы в США вырос с 5% в 2007 году до 10% в 2009-м. В России во время кризиса 2015–2016 годов безработица также росла, хотя и не так драматично.
А вот снижение зарплат — это более сложный показатель. Крайне важно различать понятия номинальной и реальной зарплат. Номинальная зарплата — это сумма, которую вы получаете на счет. Снизить ее напрямую сложно из-за трудовых договоров, коллективных договоров и риска потери лучших кадров.
Реальная зарплата — это покупательная способность денег. Она рассчитывается как отношение номинальной зарплаты к уровню инфляции. Когда цены растут, а номинальная зарплата остается прежней, вы можете купить на нее меньше товаров и услуг. То есть ваша зарплата уже снизилась в реальном выражении.
Как эксперты оценивают текущую ситуацию в экономике
Как пояснил NEWS.ru доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин, сейчас в России экономика работает по принципу кейнсианской модели (подход, согласно которому государство должно активно управлять экономикой, особенно во время кризисов).
Государство активно «вливает» деньги в экономику, что дает краткосрочный эффект: растет спрос на товары, увеличивается производство, снижается безработица и растут зарплаты.
Однако долго такая ситуация продолжаться не может, предупреждает Ковригин. Во-первых, производители не могут бесконечно повышать зарплаты, а во-вторых, чрезвычайно жесткая денежно-кредитная политика (то есть высокая ключевая ставка) сильно сдерживает рост производства, объясняет он.
В долгосрочной перспективе такие действия могут привести к стагнации (экономика перестанет расти) и стагфляции (рост цен при остановке экономики). «Явных признаков этого в России сейчас нет, но реальные зарплаты расти перестали и даже где-то стали снижаться», — замечает экономист, добавляя: жесткая денежная политика может дать отсроченные негативные последствия для экономики.
Реальные зарплаты сейчас действительно снижаются, точнее падают темпы их роста. При этом во все большем количестве секторов замедляются темпы выпуска. Но для рецессии в традиционном определении действительно не хватает одного важнейшего компонента — роста безработицы, говорит NEWS.ru экономист, член генсовета «Деловой России» Олег Николаев. При этом главная задача Эльвиры Набиуллиной — сохранять ситуацию под контролем. «Именно выполнением этой задачи объясняется логика и действий регулятора, и публичных выступлений главы ЦБ, в которых действия объясняются», — отмечает он.
Так или иначе, отсутствие рецессии не означает отсутствие проблем. Для граждан все это выражается просто — доходы в реальном выражении могут слегка снижаться, особенно если не учитывать индексации, а стоимость жизни продолжит расти, объясняет NEWS.ru инвестиционный советник, основатель онлайн-университета «Финансология» Юлия Кузнецова.
Что будет с безработицей и зарплатами дальше
Безработица вряд ли может сильно вырасти — из-за демографии и особенностей функционирования рынка труда, когда вместо сокращения числа работающих часто используются другие механизмы, такие как отказ от выплат переменной части вознаграждения и переход на частичную занятость, — объясняет NEWS.ru главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин.
Но это значит, что средние и медианные показатели зарплат будут расти заметно медленнее, чем в предыдущие годы, предупреждает он. Впрочем, официальные сценарии развития экономики свидетельствуют, что небольшой рост все-таки будет. «Однако заметная часть работающих может столкнуться со снижением доходов в реальном выражении, а в некоторых случаях и в номинальном», — говорит экономист.
В такой ситуации россиянам стоит быть прагматичными — укреплять личный финансовый резерв, снижать долговую нагрузку, начинать инвестировать, чтобы компенсировать инфляцию, советует Кузнецова.
