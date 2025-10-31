Набиуллина развеяла миф о спаде в экономике: зарплаты и цены в 2026-м

В экономике России «и близко» нет признаков рецессии, таких как рост безработицы и падение реальных зарплат, заявила председатель Банка России Эльвина Набиуллина. NEWS.ru рассказывает, как на самом деле обстоят дела и стоит ли россиянам переживать из-за прогнозов о грядущем спаде в экономике.

О чем именно заявила глава Центробанка

Во время своего выступления в Госдуме 30 октября глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала ответственно относиться к заявлениям о рецессии в российской экономике.

Она напомнила, что при рецессии неизбежно фиксируются два явления. Первое — это резкий рост безработицы, за которой следует второе — снижение реальных заработных плат. А сейчас в России ни того, ни другого «нет и близко», пояснила председатель ЦБ. Более того, ситуация выглядит прямо противоположным образом: безработица находится на низких отметках и перерастает в дефицит кадров.

В сентябре Набиуллина призвала не путать рецессию с замедлением экономики. По ее словам, речь о технической рецессии идет, когда экономика снижается два квартала подряд. Однако в стране этого не происходит.

Что представляет собой рецессия

Рецессия — это период, когда экономика не растёт, а сжимается: люди начинают меньше покупать (экономят на всем), компании продают меньше товаров и начинают экономить, растёт безработица (работников увольняют, чтобы сократить расходы), зарплаты перестают расти (а иногда и снижаются). В результате денег у всех становится «меньше», то есть снижается покупательная способность.

Рост безработицы — это действительно один из самых первых признаков рецессии. В это время спрос на товары и услуги падает. Компании видят, что их продукция продается хуже. Чтобы сохранить рентабельность, они сокращают издержки. Самый простой и быстрый способ — сократить персонал (или «заморозить» наем).

Ярчайший пример подобного сценария — мировой финансовый кризис 2008–2009 годов. Уровень безработицы в США вырос с 5% в 2007 году до 10% в 2009-м. В России во время кризиса 2015–2016 годов безработица также росла, хотя и не так драматично.

А вот снижение зарплат — это более сложный показатель. Крайне важно различать понятия номинальной и реальной зарплат. Номинальная зарплата — это сумма, которую вы получаете на счет. Снизить ее напрямую сложно из-за трудовых договоров, коллективных договоров и риска потери лучших кадров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реальная зарплата — это покупательная способность денег. Она рассчитывается как отношение номинальной зарплаты к уровню инфляции. Когда цены растут, а номинальная зарплата остается прежней, вы можете купить на нее меньше товаров и услуг. То есть ваша зарплата уже снизилась в реальном выражении.

Как эксперты оценивают текущую ситуацию в экономике

Как пояснил NEWS.ru доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин, сейчас в России экономика работает по принципу кейнсианской модели (подход, согласно которому государство должно активно управлять экономикой, особенно во время кризисов).

Государство активно «вливает» деньги в экономику, что дает краткосрочный эффект: растет спрос на товары, увеличивается производство, снижается безработица и растут зарплаты.

Однако долго такая ситуация продолжаться не может, предупреждает Ковригин. Во-первых, производители не могут бесконечно повышать зарплаты, а во-вторых, чрезвычайно жесткая денежно-кредитная политика (то есть высокая ключевая ставка) сильно сдерживает рост производства, объясняет он.

В долгосрочной перспективе такие действия могут привести к стагнации (экономика перестанет расти) и стагфляции (рост цен при остановке экономики). «Явных признаков этого в России сейчас нет, но реальные зарплаты расти перестали и даже где-то стали снижаться», — замечает экономист, добавляя: жесткая денежная политика может дать отсроченные негативные последствия для экономики.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Реальные зарплаты сейчас действительно снижаются, точнее падают темпы их роста. При этом во все большем количестве секторов замедляются темпы выпуска. Но для рецессии в традиционном определении действительно не хватает одного важнейшего компонента — роста безработицы, говорит NEWS.ru экономист, член генсовета «Деловой России» Олег Николаев. При этом главная задача Эльвиры Набиуллиной — сохранять ситуацию под контролем. «Именно выполнением этой задачи объясняется логика и действий регулятора, и публичных выступлений главы ЦБ, в которых действия объясняются», — отмечает он.

Так или иначе, отсутствие рецессии не означает отсутствие проблем. Для граждан все это выражается просто — доходы в реальном выражении могут слегка снижаться, особенно если не учитывать индексации, а стоимость жизни продолжит расти, объясняет NEWS.ru инвестиционный советник, основатель онлайн-университета «Финансология» Юлия Кузнецова.

Что будет с безработицей и зарплатами дальше

Безработица вряд ли может сильно вырасти — из-за демографии и особенностей функционирования рынка труда, когда вместо сокращения числа работающих часто используются другие механизмы, такие как отказ от выплат переменной части вознаграждения и переход на частичную занятость, — объясняет NEWS.ru главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин.

Но это значит, что средние и медианные показатели зарплат будут расти заметно медленнее, чем в предыдущие годы, предупреждает он. Впрочем, официальные сценарии развития экономики свидетельствуют, что небольшой рост все-таки будет. «Однако заметная часть работающих может столкнуться со снижением доходов в реальном выражении, а в некоторых случаях и в номинальном», — говорит экономист.

В такой ситуации россиянам стоит быть прагматичными — укреплять личный финансовый резерв, снижать долговую нагрузку, начинать инвестировать, чтобы компенсировать инфляцию, советует Кузнецова.

