Американская экономика оказалась в рецессии

В отдельных секторах экономики Соединенных Штатов наблюдается рецессия, заявил в интервью CNN министр финансов США Скотт Бессент. Данный период он охарактеризовал как переходный этап. По его словам, причиной возникших экономических проблем становятся методы работы Федеральной резервной системы.

Мы в хорошей форме, но есть секторы экономики, которые в рецессии. Есть отрасли экономики, которые могут войти в рецессию, — сказал министр.

Ранее Бессент говорил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность полной отмены пошлин в отношении Китая. Он сообщил о достижении предварительных договоренностей, которые создают основу для обсуждения широкого спектра экономических вопросов. По словам министра, по итогам двухдневных переговоров в Малайзии 26 октября китайская сторона выразила готовность к подписанию торгового соглашения.

Также он отмечал, что ежедневные затраты США из-за приостановки работы правительства составляют $15 млрд. Министр финансов отметил, что эти расходы серьезно повлияли на производственный сектор и инвестиционную активность.