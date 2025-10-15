Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 18:37

В Минфине раскрыли, сколько США каждый день теряют на шатдауне

Минфин США: расходы на шатдаун составляют $15 млрд в день

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Каждый день Соединенные Штаты из-за приостановки работы правительства тратят на шатдаун по $15 млрд (около 1,3 трлн рублей), заявил американский министр финансов Скотт Бессент. По его словам, которые передает Reuters, траты сильно ударили по сферам производства и инвестиций.

Единственное, что нас здесь замедляет, — это остановка работы правительства, — подчеркнул Бессент.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету обеспечить выплату зарплат американским военным в условиях объявленного в стране шатдауна. Он сделал это, используя свои полномочия главнокомандующего.

До этого Трамп заявил, что в Демократической партии произошел раскол из-за спора о прекращении шатдауна правительственных учреждений. По его информации, некоторые демократы выступают за возобновление работы федеральных ведомств, в то время как руководство партии настаивает на продолжении блокировки бюджета.

Кроме того, стало известно, что администрация Соединенных Штатов заморозила обсуждение вопросов, касающихся военной поддержки Украины. Это напрямую связано с приостановкой работы американского правительства.

