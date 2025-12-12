США сняли санкции с важной для Бразилии персоны США отменили санкции против судьи Верховного суда Бразилии де Мораеса

Министерство финансов США сняло ограничительные меры с члена Верховного суда Бразилии Александра де Мораеса, его супруги Вивиан Барси де Мораес и их холдинговой компании Lex Institute, сообщается в официальном заявлении. Ограничения были введены в начале августа по так называемому «глобальному акту Магнитского».

Исключен де Мораес, Александр, Бразилия, — указано в сообщении.

При этом Минфин США в свое время не привел конкретных оснований для введения рестрикций. Решение вызвало ажиотаж и непонимание со стороны общественности.

До введения санкций госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон аннулировал визы де Мораесу, членам его семьи и соратникам. Этот шаг мотивировали реакцией на судебное дело против бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, который считается политическим союзником американского лидера Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что Швейцария присоединилась к 19-му пакету санкций Европейского союза против России. Меры вступят в силу с 13 декабря 2025 года.

До этого министр финансов США Скотт Бессент заявил, что санкционные меры Евросоюза в отношении России оказались провальными. По его словам, сама необходимость разработки 19-го пакета ограничений свидетельствует о неэффективности такой политики.