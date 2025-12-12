Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 23:17

США сняли санкции с важной для Бразилии персоны

США отменили санкции против судьи Верховного суда Бразилии де Мораеса

Минфин США Минфин США Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Министерство финансов США сняло ограничительные меры с члена Верховного суда Бразилии Александра де Мораеса, его супруги Вивиан Барси де Мораес и их холдинговой компании Lex Institute, сообщается в официальном заявлении. Ограничения были введены в начале августа по так называемому «глобальному акту Магнитского».

Исключен де Мораес, Александр, Бразилия, — указано в сообщении.

При этом Минфин США в свое время не привел конкретных оснований для введения рестрикций. Решение вызвало ажиотаж и непонимание со стороны общественности.

До введения санкций госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон аннулировал визы де Мораесу, членам его семьи и соратникам. Этот шаг мотивировали реакцией на судебное дело против бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, который считается политическим союзником американского лидера Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что Швейцария присоединилась к 19-му пакету санкций Европейского союза против России. Меры вступят в силу с 13 декабря 2025 года.

До этого министр финансов США Скотт Бессент заявил, что санкционные меры Евросоюза в отношении России оказались провальными. По его словам, сама необходимость разработки 19-го пакета ограничений свидетельствует о неэффективности такой политики.

Минфин США
Бразилия
санкции
судьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
УЕФА озвучил, сколько выплатит РФС за неучастие в еврокубках
Пожар вспыхнул в одном из древнейших монастырей России
Приметы 13 декабря — Андрей Первозванный: гадаем на суженого
Взлет и забвение Николая Рыбникова: чем прославился, как выглядит могила
В Париже отменили совещания по украинскому вопросу
Ученые озвучили, как «инопланетный корабль» будет сближаться с Землей
Захарова одним словом охарактеризовала решение ЕК о заморозке активов РФ
Южнокорейская компания зарегистрировала в России три новых бренда
США сняли санкции с важной для Бразилии персоны
Куба резко осудила США после захвата венесуэльского танкера
Беспилотник ВСУ повредил жилой дом и инфраструктуру в ДНР
Губернатор Севастополя прокомментировал информацию о землетрясении
Дело Эпштейна пополнилось десятками тысяч новых фото
Людей эвакуировали из «ВТБ Арены» на Ленинградском проспекте Москвы
В Евросоюзе дали оценку планам Украины вступить в Блок к 2027 году
Зеленского уличили в попытке затянуть время для новой провокации
«Его унижают больше всех в мире»: на Западе Зеленского списали со счетов
После атаки дронов ВСУ в российском городе ввели режим ЧС
Захарова рассказала любимую шутку Лаврова о древнейшей профессии
«Помощь приближается»: Дмитриев увидел в Орбане героя из «Игры престолов»
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.