Депутат рассказал, как ИИ могут использовать в российских судах

Искусственный интеллект можно использовать в судах при решении рутинных задач, которые требуют много времени, заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников. По его словам, которые передает ТАСС, это могут быть экспертизы или передачи документов в другую инстанцию.

Люди остаются такими же, как и тысячу лет назад, две тысячи лет назад, но технологии меняются. И конечно, при проведении таких мероприятий, в праве в том числе, которые рутинные, которые требуют очень много времени, которые повторяются и с которыми машина справится даже лучше, чем человек, то, конечно, ИИ надо использовать, — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что технологии искусственного интеллекта будут постепенно заменять сотрудников начальных ступеней. Однако, по его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, возрастает спрос на специалистов с высокой квалификацией.

До этого опрос ВЦИОМа показал, что не менее 92% россиян интересуются темой искусственного интеллекта. При этом 74% респондентов ищут информацию об ИИ время от времени. Около 76% россиян считают, что искусственный интеллект будет постепенно распространяться в разных сферах в ближайшие 10–15 лет.