02 января 2026 в 10:26

В Госдуме спрогнозировали, когда ждать снижения ключевой ставки

Депутат Аксаков: к концу 2026 года ключевая ставка снизится до 9-10%

Анатолий Аксаков
Ключевая ставка Банка России к концу 2026 года может опуститься до 9-10%, такой прогноз в интервью РИА Новости озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Первое снижение, по его мнению, регулятор может провести уже в феврале на 0,5 процентного пункта, а в марте — на 1–1,5 пункта.

Тенденция, которая наблюдается последние пять заседаний ЦБ, когда он поэтапно снижал ключевую, продолжится, причем более решительными шагами, ближе к лету или к осени. И, по моим прогнозам, ключевая ставка к концу года снизится до 9%, может быть, 10%, — сказал он.

По словам Аксакова, начало снижения ставки связано с устойчивой дезинфляцией. Он отметил, что, хотя изначально инфляция прогнозировалась на уровне 6% и выше, текущая статистика указывает на ее замедление до 5,8% в годовом выражении. Депутат выразил надежду, что жесткая денежно-кредитная политика ЦБ позволит снизить ставку уже в феврале, несмотря на повышение налогов.

Ранее стало известно, что снижения ключевой ставки «в режиме автопилота» не будет. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам последнего в 2025 году заседания ЦБ отметила, что регулятор снизил ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых.

