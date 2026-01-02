Украинский посол возмутился словам чешского депутата о «хунте» Зеленского

Слова спикера нижней палаты парламента Чехии Томио Окамуры, который в новогоднем обращении назвал правительство президента Украины Владимира Зеленского «хунтой», являются оскорбительными и полными ненависти, написал в Facebook (деятельность в РФ запрещена) посол Украины в Чехии Василий Зварич. По его мнению, такая риторика противоречит принципам демократии.

Зварич также призвал чешские власти и гражданское общество страны дать «надлежащую оценку» высказываниям Окамуры. По мнению посла, слова спикера являются его личной позицией.

Ранее Окамура заявил, что Чехия должна перестать оказывать военную помощь Украине, чтобы избежать третьей мировой войны. По его словам, эти деньги принадлежат чешским пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми.

До этого чешский премьер Андрей Бабиш подчеркнул, что страна не будет брать на себя обязательства по финансированию Украины и направлять на это средства. По его словам, Еврокомиссия должна найти иные способы решения этого вопроса, так как «казна пуста» и деньги нужны чешским гражданам.