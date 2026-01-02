Новый год — 2026
02 января 2026 в 12:30

В МО раскрыли, сколько беспилотников и самолетов ВСУ было сбито за неделю

МО: российская ПВО уничтожила 1662 беспилотника самолетного типа за неделю

Истребитель Су-27 ВВС Украины Истребитель Су-27 ВВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российские силы противовоздушной обороны за неделю уничтожили украинский самолет Су-27 и 1662 беспилотника самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ. Помимо этого, за этот период были перехвачены шесть управляемых авиабомб, две ракеты «Гром», три снаряда HIMARS и другие средства воздушного нападения.

ВКС России сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины. <… > Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, две оперативно-тактические ракеты «Гром», три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1662 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новой атаке Вооруженных сил Украины на столицу. По его словам, беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону города, был уничтожен дежурными расчетами ПВО. В районе падения его фрагментов сейчас находятся сотрудники аварийных служб.

Кроме того, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об уничтожении беспилотного летательного аппарата силами местной противовоздушной обороны. По его данным, инцидент не привел к человеческим жертвам и повреждению объектов.

