В МО раскрыли, сколько беспилотников и самолетов ВСУ было сбито за неделю

Российские силы противовоздушной обороны за неделю уничтожили украинский самолет Су-27 и 1662 беспилотника самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ. Помимо этого, за этот период были перехвачены шесть управляемых авиабомб, две ракеты «Гром», три снаряда HIMARS и другие средства воздушного нападения.

ВКС России сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины. <… > Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, две оперативно-тактические ракеты «Гром», три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1662 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новой атаке Вооруженных сил Украины на столицу. По его словам, беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону города, был уничтожен дежурными расчетами ПВО. В районе падения его фрагментов сейчас находятся сотрудники аварийных служб.

Кроме того, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об уничтожении беспилотного летательного аппарата силами местной противовоздушной обороны. По его данным, инцидент не привел к человеческим жертвам и повреждению объектов.