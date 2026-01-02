В США нашли важное отличие новогодних выступлений Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский почти все свое новогоднее обращение посвятил конфликту с Россией, заявили аналитики американского издания The Hill. В то же время они отметили, что речь российского лидера Владимира Путина была короче и была посвящена теме единства народов..

Зеленский выступил с более длинной речью, посвященной почти исключительно конфликту, — отметили журналисты.

Ранее немецкий корреспондент Кристоф Ваннер выразил мнение, что Зеленский продемонстрировал в новогоднем обращении воинственный настрой. По его словам, вместо попытки мирного диалога с Россией украинская сторона не собирается прекращать конфликт.

До этого первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что годы правления Зеленского, который пытается возродить нацизм, останутся в истории Украины как мрачная страница. Депутат считает, что действия киевского руководства отличаются бесчеловечностью к собственным гражданам.