Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 11:12

Не пьешь на корпоративе: как спастись от пьяных агрессоров и липучек

Как вести себя в нетрезвой компании мужчине — советы по уходу от конфликтов Как вести себя в нетрезвой компании мужчине — советы по уходу от конфликтов Фото: Shutterstock/FOTODOM
Новогодние застолья, корпоративы в частности, традиционно сопровождаются алкогольными напитками, но не каждый гость считает выпивку обязательным атрибутом веселья. Трезвый молодой человек в компании подвыпивших людей нередко становится объектом провокаций или неуместного внимания. Как вести себя в нетрезвой компании мужчине, чтобы сохранить спокойствие и избежать неприятностей?

Держите дистанцию с агрессорами. Если кто-то из гостей начинает повышать голос или проявлять враждебность, не вступайте в спор и не смотрите прямо в глаза — пьяный человек воспримет это как вызов. Лучше коротко согласиться («Да, ты прав») нейтральным тоном и переключить внимание агрессора на другую тему или человека. Ни в коем случае не пытайтесь доказать свою правоту или отстоять позицию — логика в таких беседах бессильна.

Уходите от провокаторов. Если кто-то настойчиво предлагает выпить или начинает подкалывать за трезвость, используйте простые отговорки: «За рулем», «Завтра рано вставать», «Уже свое выпил». Юмор и легкость тона помогут сгладить ситуацию, не обижая собеседника. Старайтесь держаться ближе к более трезвым людям — это естественная защита от конфликтов.

Тактично откажите навязчивой девушке. Если нетрезвая дама проявляет к вам излишнее внимание, вежливо сделайте ей комплимент и мягко откажите: «Вы очень интересная, но я тороплюсь» или «Спасибо, но я занят». Улыбнитесь, сохраняя дружелюбие, и сразу переместитесь в другую часть помещения либо присоединитесь к другой группе гостей.

Знайте, когда пора уходить. Как вести себя в нетрезвой компании мужчине, если атмосфера накаляется? Лучший выход — вовремя покинуть мероприятие. Используйте нейтральные предлоги: «Рано вставать», «Жена ждет», «Нужно забрать родственников». Не объясняйтесь подробно и не извиняйтесь слишком долго — это может вызвать агрессию или обиду у подвыпивших гостей.

Главное правило — оставайтесь спокойным, не провоцируйте конфликты и помните, что завтра все проснутся трезвыми, а ваше достоинство и безопасность важнее любого застолья. Тем более что неумеренное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

Ранее мы рассказывали, как мужчинам лучше не вести себя с женщинами.

застолье
компании
праздники
общество
конфликты
советы
мужчины
Виктория Семенова
В. Семенова
