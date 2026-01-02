Новый год — 2026
Идеальный домашний бейлиз: ваш фирменный рецепт

Идеальный домашний бейлиз: ваш фирменный рецепт
Взбейте до идеальной однородности 500 мл свежих жирных сливок, 400 г качественной сгущенки и столовую ложку ванильного сахара. Эта комбинация создаст нежнейшую кремовую текстуру, которая является сердцем ликера. Растопите на водяной бане 100 г темного шоколада и смешайте его с 100 мл крепко заваренного и охлажденного кофе. Для благородной алкогольной основы идеально подойдут 250 мл хорошего ирландского виски. Тонкой струйкой влейте алкоголь в сливочную основу, постоянно помешивая. Чтобы придать ликеру уникальность, добавьте небольшую щепотку морской соли и примерно половину чайной ложки миндального экстракта. Эти акценты раскроют вкус, сделав его многогранным. Готовую смесь необходимо тщательно процедить и разлить по бутылкам. Настоявшийся в течение суток в холодильнике, ваш домашний бейлиз обретет идеальную гармонию. Подавайте его охлажденным с кубиком льда.

Ранее мы писали про идеальный ужин: легкая и полезная рыба в духовке, 7 вкусных вариантов.

