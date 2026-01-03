Вкусный домашний ликер для кофе и десертов: секрет «Бейлиса» своими руками

Домашний ликер «Бейлис» — нежный, сливочный и ароматный напиток, который легко сделать дома. Он отлично подходит для десертов, кофе или праздничного стола.

Для приготовления понадобятся: 200 мл крепкого виски или коньяка, 200 мл жирных сливок (33–35%), 100 мл сгущенного молока, 1 ч. л. растворимого кофе, 1 ч. л. какао, 1 ч. л. ванильного сахара. В небольшой кастрюле слегка подогреваем сливки (не доводя до кипения), добавляем растворимый кофе, какао и ваниль, размешиваем до однородности. Снимаем с огня и аккуратно вливаем сгущенное молоко, тщательно размешиваем. Даем смеси немного остыть и постепенно вливаем виски, перемешивая. Разливаем ликер в чистую бутылку, закрываем крышкой и храним в холодильнике до 2 недель.

Домашний «Бейлис» получается густым, ароматным, с нотками кофе и ванили. Подается охлажденным, можно добавлять в кофе или использовать для десертов.

Готовя «Бейлис» в домашних условиях, помните, что чрезмерное употребление спиртных напитков вредно для организма.

