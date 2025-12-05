ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 декабря 2025 в 19:46

Готовлю печень по-новогоднему: с шампиньонами и плавленым сыром

Готовлю печень по-новогоднему: с шампиньонами и плавленым сыром Готовлю печень по-новогоднему: с шампиньонами и плавленым сыром Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Ищете оригинальные новогодние угощения для сытной закуски? Эти рулетики из говяжьей печени станут вкусным акцентом праздничного стола. Для приготовления понадобится: 500 граммов говяжьей печени, 300 граммов свежих шампиньонов, 200 граммов плавленого сыра, одна луковица, соль, перец и растительное масло для жарки.

Печень нарезают тонкими пластинами и слегка отбивают. Грибы и лук мелко рубят и обжаривают до золотистого цвета, затем смешивают с размягченным плавленым сыром — это начинка для рулетиков из печени. На каждый кусок печени выкладывают грибную массу, сворачивают рулетом и скрепляют зубочисткой. Рулетики с грибами и сыром обжаривают на сковороде со всех сторон до готовности, после чего тушат под крышкой 5–7 минут.

Такие новогодние угощения из печени получаются нежными внутри и с аппетитной корочкой снаружи. Это сытная закуска, которая отлично сочетается с клюквенным соусом или зеленым салатом. Блюдо можно приготовить заранее и разогреть перед подачей, что особенно ценно в предпраздничной суете.

Ранее мы поделились рецептом тарталеток с печенью трески.

