27 декабря 2025 в 14:58

Геймеры сыграли в Counter-Strike в автомобильном прицепе и попали на видео

Правоохранители Уфы задержали стримеров, которые играли в Counter-Strike прямо в автомобильном прицепе на полном ходу, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, молодые люди на BMW организовали настоящую игровую студию, украсив прицеп яркой новогодней гирляндой.

Судя по кадрам, у геймеров было все необходимое для игровой сессии — кресло, монитор, наушники, системный блок и другие девайсы. Однако полиция подобный перформанс не оценила: юношей вычислили с помощью умных камер. После остановки машины всех участников доставили в отделение для составления административных протоколов.

Ранее правоохранительные органы Екатеринбурга провели рейд в баре «Хата», где треш-стримеры во время прямых эфиров избивали девушек. У блогеров действовала система платных услуг: подписчики могли заплатить за определенные действия.

До этого в Таиланде российскому треш-блогеру Георгию Дзугкоеву назначили тюремный срок после секса в кузове пикапа на Пхукете. По его словам, речь идет о нескольких годах заключения. При этом ожидалось, что после завершения разбирательств его депортируют в РФ с запретом на посещение королевства в будущем.

стримеры
Уфа
происшествия
компьютерные игры
