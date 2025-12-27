Геймеры сыграли в Counter-Strike в автомобильном прицепе и попали на видео

Правоохранители Уфы задержали стримеров, которые играли в Counter-Strike прямо в автомобильном прицепе на полном ходу, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, молодые люди на BMW организовали настоящую игровую студию, украсив прицеп яркой новогодней гирляндой.

Судя по кадрам, у геймеров было все необходимое для игровой сессии — кресло, монитор, наушники, системный блок и другие девайсы. Однако полиция подобный перформанс не оценила: юношей вычислили с помощью умных камер. После остановки машины всех участников доставили в отделение для составления административных протоколов.

