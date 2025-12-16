«Поеду чалиться»: треш-блогер отреагировал на приговор за секс в пикапе Треш-блогеру Дзугкоеву назначили реальный срок за секс в пикапе на Пхукете

В Таиланде российскому треш-блогеру Георгию Дзугкоеву назначили тюремный срок после секса в кузове пикапа на Пхукете, о чем он сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, речь идет о нескольких годах заключения.

Все, Вася... Это конечная. Гео теперь арестант... [Назначили] срок в несколько лет, сейчас поеду чалиться. Через пару лет увидимся, — отреагировал блогер.

О задержании Дзугкоева в Таиланде стало известно 25 сентября. Ему предъявили обвинения в непристойном поведении в общественном месте после секса в кузове пикапа на Пхукете. Ожидалось, что после завершения разбирательств его депортируют в РФ с запретом на посещение королевства в будущем.

По предварительной информации, Дзугкоев хотел создать новый треш-видеоролик для своего канала. У него на счету уже есть ряд кадров с неоднозначными выходками, включая издевательства над людьми и откровенные сцены с тайскими женщинами.

До этого Дзугкоев сообщил, что его напарница Роза была госпитализирована. У 63-летней женщины оторвался тромб на фоне очередной алкогольной интоксикации. С 7 июня они снимали ролики на острове Бали, где женщина неоднократно в кадре была в измененном состоянии.