26 декабря 2025 в 16:18

Россиянка погибла в аварии на популярном курорте

Россиянка погибла в аварии на Пхукете

Двое туристов из России попали в аварию на популярном тайском острове Пхукет, сообщают «Новости Пхукета». Арендованный ими мотоцикл на крутом извилистом участке дороги вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. Женщина-водитель мотоцикла скончалась на месте происшествия, пассажир-мужчина сейчас в больнице.

Водитель автомобиля, 50-летний местный житель, не пострадал. По предварительным данным, виновниками аварии стали сами туристы, не справившиеся с управлением на сложной дороге с резкими поворотами и перепадами высот.

Ранее белорусские туристы попали в дорожно-транспортное происшествие в Польше. Инцидент случился 14 декабря в городе Жешув. Группа из 48 граждан Белоруссии, направлявшаяся в Венгрию, попала в аварию на кольцевой развязке. В результате столкновения рейсовый автобус вылетел через ограждение и оказался в поле, пострадало 14 человек.

До этого в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в турецкой провинции Османия погибли шесть человек. На место аварии немедленно выехали бригады спасателей, медиков, пожарных и полиция. Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем.

