Россиянка погибла в аварии на популярном курорте

Двое туристов из России попали в аварию на популярном тайском острове Пхукет, сообщают «Новости Пхукета». Арендованный ими мотоцикл на крутом извилистом участке дороги вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. Женщина-водитель мотоцикла скончалась на месте происшествия, пассажир-мужчина сейчас в больнице.

Водитель автомобиля, 50-летний местный житель, не пострадал. По предварительным данным, виновниками аварии стали сами туристы, не справившиеся с управлением на сложной дороге с резкими поворотами и перепадами высот.

