26 января 2026 в 18:31

Мужчина отрезал язык возлюбленной, а после сам сдался полиции

В Таиланде мужчина жестоко расправился с возлюбленной и сдался полиции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель Пхукета в Таиланде жестоко расправился с 49-летней возлюбленной, сообщает Thaiger. Тело женщины нашли в номере отеля в районе Пак Пхун с отрезанным языком. При этом 44-летний убийца сам сдался полиции и сознался в содеянном. Его заключили под стражу.

Полиция Накхонситхаммарата арестовала 44-летнего мужчину в связи с убийством его подруги на курорте в округе Муанг после того, как поздно вечером 23 января 2026 года поступило сообщение о его явке с повинной, — говорится в публикации.

Уточняется, что погибшая и подозреваемый встречались около пяти месяцев. Расправившись с возлюбленной, мужчина покинул номер отеля. Вскоре он вернулся и организовал встречу с полицией через знакомого.

Ранее миллионеру Гордону Аббасу Гударжи предъявили обвинение в убийстве жены Ариан Пополи. Ее тело нашли в ноябре на дне обрыва примерно в 110 км от Лос-Анджелеса. Личность мужчины установили лишь к 1 декабря, дело переквалифицировали как умышленное убийство. При этом супруги давно расстались и начали бракоразводный процесс.

