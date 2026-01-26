Мужчина отрезал язык возлюбленной, а после сам сдался полиции В Таиланде мужчина жестоко расправился с возлюбленной и сдался полиции

Житель Пхукета в Таиланде жестоко расправился с 49-летней возлюбленной, сообщает Thaiger. Тело женщины нашли в номере отеля в районе Пак Пхун с отрезанным языком. При этом 44-летний убийца сам сдался полиции и сознался в содеянном. Его заключили под стражу.

Полиция Накхонситхаммарата арестовала 44-летнего мужчину в связи с убийством его подруги на курорте в округе Муанг после того, как поздно вечером 23 января 2026 года поступило сообщение о его явке с повинной, — говорится в публикации.

Уточняется, что погибшая и подозреваемый встречались около пяти месяцев. Расправившись с возлюбленной, мужчина покинул номер отеля. Вскоре он вернулся и организовал встречу с полицией через знакомого.

