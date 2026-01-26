Миллионера обвинили в убийстве жены

Миллионеру Гордону Аббасу Гударжи предъявили обвинение в убийстве жены Ариан Пополи, передает Daily Mail. Ее тело нашли в ноябре на дне обрыва рядом с дорогой в сельской местности примерно в 110 км от Лос-Анджелеса.

Его личность установили лишь к 1 декабря, одновременно дело переквалифицировали как умышленное убийство. По сообщениям американских изданий, супруги давно расстались и официально начали бракоразводный процесс еще в июне 2025-го.

Ранее в Италии обнаружили тело 41-летней Федерики Торкуоло, пропавшей 10 дней назад. Ее захоронили рядом с рабочим местом мужа, который стал главным подозреваемым. По версии следствия, мужчина убил жену в их доме, после чего перевез и спрятал тело. При обыске на его одежде, рабочем месте и в доме нашли пятна крови.

До этого в Екатеринбурге в съемной квартире нашли тело женщины, пропавшей три недели назад. Она приехала в город из Серова на два дня для процедуры перманентного макияжа, однако домой так и не вернулась. У погибшей остался 19-летний сын. Обстоятельства инцидента выясняются.