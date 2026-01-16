Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 18:33

Пропавшая три недели назад россиянка найдена мертвой в съемном жилье

Пропавшая женщина найдена мертвой в Екатеринбурге

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Екатеринбурге в съемной квартире обнаружено тело женщины, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По предварительным данным, она жила в Серове и пропала три недели назад.

Источник пишет, что женщина приехала в город всего на два дня: запланировала сделать перманентный макияж и вернуться домой, однако этого не произошло. У нее остался 19-летний сын. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.

До этого появилась информация, что процесс идентификации тела неизвестного мужчины, обнаруженного 14 января на юге Кипра неподалеку от той зоны, где велись поиски бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, завершится только после получения результатов анализов ДНК. Также были собраны образцы для проведения токсикологической и гистопатологической экспертиз. Последний раз Баумгертнера видели 7 января выходящим из дома в Лимасоле в черных шортах и футболке, а последний сигнал телефона был зафиксирован в районе Писсури.

Тем временем в ДНР разыскивается 14-летний подросток, сбежавший из детского дома «Росток» две недели назад. Он пропал 2 января на территории Амвросиевского района.

