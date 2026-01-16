Пропавшая три недели назад россиянка найдена мертвой в съемном жилье Пропавшая женщина найдена мертвой в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в съемной квартире обнаружено тело женщины, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По предварительным данным, она жила в Серове и пропала три недели назад.

Источник пишет, что женщина приехала в город всего на два дня: запланировала сделать перманентный макияж и вернуться домой, однако этого не произошло. У нее остался 19-летний сын. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.

