Стало известно, когда завершится идентификация останков мужчины на Кипре Идентификация останков мужчины на Кипре будет завершена после экспертизы ДНК

Процесс идентификации тела неизвестного мужчины, обнаруженного 14 января на юге Кипра неподалеку от той зоны, где велись поиски бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, завершится только после получения результатов анализов ДНК, сообщила газета Phileleftheros. Журналисты отметили, что также были собраны образцы для проведения токсикологической и гистопатологической экспертиз.

По ним удастся определить, умер ли найденный человек естественной смертью или насильственной. При этом в материале упоминаются убедительные косвенные доказательства, связывающие обнаружение тела с делом о пропавшем без вести Баумгертнером, однако пока что говорить об окончательной идентификации преждевременно.

Ранее ДНК-экспертиза подтвердила гибель бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. Тело обнаружили 14 января на труднодоступном участке побережья между деревнями Писсури и Авдиму. По данным полиции, найденный мужчина оказался именно 56-летним Баумгертнером, который пропал 7 января. Его видели выходящим из дома в Лимасоле в черных шортах и футболке, а последний сигнал телефона был зафиксирован в районе Писсури.

Вскрытие провели в морге британских баз. С учетом состояния тела полиция решила пригласить независимого эксперта из-за рубежа. Судмедэксперты проверяют, есть ли на трупе следы насилия или травм. Полиция Лимасола подчеркнула, что «рассматриваются все версии» — от несчастного случая до преступления. В Писсури бизнесмен жил один.