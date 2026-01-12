«Жил один»: раскрыты подробности таинственного исчезновения Баумгертнера Россиянка из Лимасола: машина Баумгертнера осталась на месте рядом с квартирой

Пропавшего на Кипре российского бизнесмена, экс-главу «Уралкалия» Владислава Баумгертнера ищут с привлечением дронов и волонтеров, подтвердила в беседе с NEWS.ru россиянка, проживающая в Лимасоле. По ее словам, сначала предпринимателя искали в районе Писсури, поскольку у него там находится квартира, располагающаяся над офисом его фирмы.

Там же, насколько я помню, последний раз был зафиксирован сигнал его телефона, потом [сигнал] пропал. Жил он один, машина его на месте, — сказала женщина.

Власти Кипра официально объявили в розыск Владислава Баумгертнера 10 января. Управление уголовного розыска провинции Лимасол распространило в соцсети Х ориентировки с описанием внешности и фотографиями бывшего топ-менеджера.

К поискам привлечены полицейские подразделения и добровольцы из числа гражданской обороны. Основные следственные мероприятия переместились в горную местность между Лимасолом и Пафосом. Район был оцеплен после того, как техническим специалистам удалось отследить координаты последнего включения мобильного телефона пропавшего. Ситуация находится под пристальным вниманием официальных представителей Российской Федерации на острове.