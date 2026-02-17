Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 11:35

Названа дата и место прощания с погибшим на Кипре экс-главой «Уралкалия»

Прощание с экс-главой «Уралкалия» Баумгертнером пройдет 21 февраля в Москве

Генеральный директор компании «Уралкалий» Владислав Баумгертнер Генеральный директор компании «Уралкалий» Владислав Баумгертнер Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Прощание с бывшим генеральным директором «Уралкалия» Владиславом Баумгертнером состоится 21 февраля на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости знакомый бизнесмена Алексей Дозорцев. Он уточнил, что церемония пройдет в мемориальном зале кладбища.

Прощание с Владом состоится в субботу, 21 февраля, в мемориальном зале Троекуровского кладбища, — сказал Дозорцев.

О пропаже Баумгертнера стало известно в начале января. Полиция Кипра вела его масштабные поиски с 11 января, хотя сам бизнесмен перестал выходить на связь еще 7 января. Ситуация разрешилась 14 января, когда местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в прибрежной зоне деревни Авдиму. Это место находилось недалеко от точки, откуда в последний раз подавал сигнал телефон предпринимателя.

Ранее кипрская полиция установила, что останки тела, найденные в середине января на юге Кипра, принадлежат Баумгертнеру, однако причина смерти до сих пор неизвестна. Там пояснили, что конкретные обстоятельства, приведшие к летальному исходу, следствием еще не установлены.

