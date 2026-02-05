Британские полицейские начали расследование гибели экс-главы «Уралкалия»

Полиция британских военных баз на Кипре начала расследование обстоятельств и причин смерти бывшего главы компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера, сообщили РИА Новости в пресс-службе базы «Акротири». Также в расследовании участвует полиция базы «Декелия».

Обстоятельства его смерти, а также причина смерти в настоящее время расследуются уголовным отделом полиции баз «Акротири» и «Декелия», — сообщила в пресс-службе.

Баумгертнер пропал 7 января. Его видели выходящим из дома в Лимасоле в черных шортах и футболке, а последний сигнал телефона был зафиксирован в районе Писсури. Он жил один в квартире, располагающейся над офисом его фирмы. После пропажи бизнесмена искали с привлечением дронов и волонтеров.

Позже полицейское управление британской заморской территории Акротири и Декелия, где расположены одноименные британские базы, сообщило, что на Кипре обнаружено тело Баумгертнера, — останки идентифицировали с помощью анализа ДНК.

Гибель бывшего главы «Уралкалия» на Кипре, по предварительным данным, рассматривается как несчастный случай. Знакомый бизнесмена Алексей Дозорцев уточнил, что эта версия сейчас является основной в работе следствия.