На Кипре опознали тело бывшего главы «Уралкалия»

Найденные на территории британской военной базы на Кипре останки принадлежат бывшему главе компании «Уралкалий» Владиславу Баумгертнеру, сообщили ТАСС в полиции заморской территории Акротири и Декелия. Личность была подтверждена с помощью ДНК-анализа, однако причина смерти до сих пор не установлена.

Тело идентифицировано при помощи анализа ДНК. Оно принадлежит Владиславу Баумгертнеру, — сообщил представитель полиции.

Баумгертнер пропал 7 января. Его видели выходящим из дома в Лимасоле в черных шортах и футболке, а последний сигнал телефона был зафиксирован в районе Писсури. Он жил один в квартире, располагающейся над офисом его фирмы. После пропажи бизнесмена искали с привлечением дронов и волонтеров.

Гибель бывшего главы Уралкалия на Кипре, по предварительным данным, рассматривается как несчастный случай. Знакомый бизнесмена Алексей Дозорцев уточнил, что эта версия сейчас является основной в работе следствия.

