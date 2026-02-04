Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 13:57

На Кипре опознали тело бывшего главы «Уралкалия»

Полиция Кипра подтвердила смерть бывшего главы «Уралкалия» Баумгертнера

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Найденные на территории британской военной базы на Кипре останки принадлежат бывшему главе компании «Уралкалий» Владиславу Баумгертнеру, сообщили ТАСС в полиции заморской территории Акротири и Декелия. Личность была подтверждена с помощью ДНК-анализа, однако причина смерти до сих пор не установлена.

Тело идентифицировано при помощи анализа ДНК. Оно принадлежит Владиславу Баумгертнеру, — сообщил представитель полиции.

Баумгертнер пропал 7 января. Его видели выходящим из дома в Лимасоле в черных шортах и футболке, а последний сигнал телефона был зафиксирован в районе Писсури. Он жил один в квартире, располагающейся над офисом его фирмы. После пропажи бизнесмена искали с привлечением дронов и волонтеров.

Гибель бывшего главы Уралкалия на Кипре, по предварительным данным, рассматривается как несчастный случай. Знакомый бизнесмена Алексей Дозорцев уточнил, что эта версия сейчас является основной в работе следствия.

Ранее экс-глава компании «Укрэнерго» Алексей Брехт погиб в результате удара электрическим током. По информации источника, мужчина взялся рукой за провод.

