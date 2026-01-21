Экс-глава Укрэнерго погиб при несчастном случае на подстанции

Бывший глава компании «Укрэнерго» Алексей Брехт погиб в результате удара электрическим током, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в энергетических кругах. Автор публикации утверждает, что мужчина взялся рукой за провод.

Собеседник, ознакомленный с обстоятельствами гибели, сказал, что Алексей Брехт был поражен током на подстанции Укрэнерго, когда взялся за провод, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что гибель бывшего главы Уралкалия Владислава Баумгертнера на Кипре рассматривается как несчастный случай. Знакомый бизнесмена Алексей Дозорцев уточнил, что эта версия сейчас является основной в работе следствия.

Баумгертнер пропал 7 января. Его видели выходящим из дома в Лимасоле в черных шортах и футболке, а последний сигнал телефона был зафиксирован в районе Писсури. Он жил один в квартире, располагающейся над офисом его фирмы. После пропажи бизнесмена искали с привлечением дронов и волонтеров.

До этого сообщалось, что бывший нападающий московского «Локомотива» и липецкого «Металлурга» Артур Шамрин найден мертвым в липецком микрорайоне Елецкий. Там отметили, что спортсмену было 56 лет. Шамрин пошел прогуляться вечером и не вернулся домой, его всю ночь искали добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».