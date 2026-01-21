Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 17:01

Экс-глава Укрэнерго погиб при несчастном случае на подстанции

Бывший глава Укрэнерго Брехт погиб от удара током

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Бывший глава компании «Укрэнерго» Алексей Брехт погиб в результате удара электрическим током, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в энергетических кругах. Автор публикации утверждает, что мужчина взялся рукой за провод.

Собеседник, ознакомленный с обстоятельствами гибели, сказал, что Алексей Брехт был поражен током на подстанции Укрэнерго, когда взялся за провод, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что гибель бывшего главы Уралкалия Владислава Баумгертнера на Кипре рассматривается как несчастный случай. Знакомый бизнесмена Алексей Дозорцев уточнил, что эта версия сейчас является основной в работе следствия.

Баумгертнер пропал 7 января. Его видели выходящим из дома в Лимасоле в черных шортах и футболке, а последний сигнал телефона был зафиксирован в районе Писсури. Он жил один в квартире, располагающейся над офисом его фирмы. После пропажи бизнесмена искали с привлечением дронов и волонтеров.

До этого сообщалось, что бывший нападающий московского «Локомотива» и липецкого «Металлурга» Артур Шамрин найден мертвым в липецком микрорайоне Елецкий. Там отметили, что спортсмену было 56 лет. Шамрин пошел прогуляться вечером и не вернулся домой, его всю ночь искали добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

несчастные случаи
укрэнерго
погибшие
удары током
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал число вопросов, которые ему хотели задать россияне
В Германии одобрили заявление Мерца о России
Захарова отметила объективность международного трибунала по геноциду в ДНР
В Госдуме ответили, какие ограничительные меры могут ждать Telegram
Суд огласил решение в отношении убийцы из Электростали
В TikTok звезду «Сплетницы» высмеяли за манерность и превратили в мем
«Она затравлена»: подозреваемая в педофилии учительница попала в ПНД
«Кровавые людоеды»: в Госдуме вывели Зеленского на чистую воду
Стало известно, как ВСУ обращались с жителями Красноармейска
Мои банановые блины — отличный способ спасти переспелые фрукты
«Несет деструктив»: Бородин поставил под вопрос патриотизм Джигурды
Неаккуратное обращение мигранта с бензопилой привело к жуткой травме
Военэксперт объяснил отставание Запада в разработке гиперзвуковых ракет
Что делать с почерневшими бананами: рецепт восточного десерта
Появились кадры смывающего все с улиц на юге Италии циклона
Военэксперт объяснил, что мешает США создавать межконтинентальные ракеты
Украинские «Белые ангелы» начали похищать детей из ДНР
Политолог объяснил нежелание Трампа применять военную силу в Гренландии
Бывшая соратница Зеленского раскрыла, когда закончится конфликт на Украине
Трампу поставили диагноз после слов о победе США во Второй мировой
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.