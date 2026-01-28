Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 21:18

На Украине признали невосполнимый дефицит в энергосистеме

Глава правления Укрэнерго заявил, что в стране возник большой дефицит мощности

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Энергетическая система Украины не может восполнить возникший недостаток мощности, сообщил глава правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко. По его словам, которые приводит пресс-служба компании, работникам также не хватает времени.

Возник острый дефицит мощности, покрыть который за счет имеющейся генерации и импорта электрической энергии на данный момент невозможно, — подчеркнул глава правления.

Ранее вице-премьер-министр энергетики страны Денис Шмыгаль заявил, что 22 января стало наиболее сложным днем для украинской энергетики с момента масштабного блэкаута 2022 года. Он заявил о серьезных повреждениях генерирующего оборудования, а также разрушениях в распределительных сетях и трансформаторных подстанциях.

До этого директор Центра исследований энергетики Александр Харченко информировал, что отключения света на Украине продлятся еще несколько лет даже в случае урегулирования конфликта. При этом, по его словам, Киев сможет снова вернуться к графикам отключения из состояния блэкаута через пять-семь дней.

