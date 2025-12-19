Новый год-2026
В Европе уличили «Укрэнерго» в коррупционных схемах

Semafor: европейские политики указали на истощение ресурсов Киева из-за взяток

Украина, Киев Украина, Киев Фото: Shutterstock/FOTODOM
Анонимный источник из европейских официальных кругов высказал серьезную озабоченность коррупционными проблемами в ключевой украинской энергетической компании «Укрэнерго». Как сообщает американский медиапортал Semafor, речь идет о растрате ресурсов, включая иностранную помощь, и потере времени на фиктивные проекты.

В публикации приводятся слова неназванного европейского чиновника, который заявил о пагубном влиянии различных схем внутри компании. По его мнению, коррупционные практики подрывают эффективность работы и растрачивают средства, выделяемые международными партнерами для поддержки украинской энергосистемы.

Различные схемы «Укрэнерго» истощали ресурсы каждого. В том числе средства помощи, которые, вероятно, были присвоены, и время, потраченное на планирование фиктивных энергетических проектов, — указано в публикации.

В свою очередь, глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко прокомментировал ситуацию для Semafor. Он признал необходимость внедрения новых бюрократических барьеров для защиты от коррупционных рисков.

Ранее энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины введены аварийные ограничения подачи электричества. Как указывает источник, действующие графики приостановлены в связи с внезапными перегрузками в энергосистеме.

